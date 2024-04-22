Сейчас оплата переработки ведется, исходя из тарифной ставки или оклада. Теперь же будут начислять компенсационные и стимулирующие выплаты.

Сейчас оплата переработки ведется, исходя из тарифной ставки или оклада. Теперь же будут начислять компенсационные и стимулирующие выплаты.

Президент Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается новый порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь занятым на таких работах людям будут платить не «голый» оклад, а добавят компенсационные и стимулирующие выплаты. «Сверхурочка» становится более выгодной для сотрудника.

За первые два часа работы компенсационные и стимулирующие выплаты будут начисляться не менее чем в полуторном размере, в последующие часы – не менее чем в двойном размере. Соответственно, сверхурочная работа будет обеспечивать оплату в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени.

Новый закон, вступающий в силу с 1 сентября 2024 года, учитывает различные системы оплаты труда, которые применяют российские работодатели: тарифные ставки, оклады, бестарифные, сдельные и другие системы.