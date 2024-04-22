В субботу сотрудники омского водоканала расчистили улицу Булатова. Мусора оказалось много.
Сотрудники омского водоканала присоединились к общегородскому субботнику, который прошел 20 апреля, и очистили от мусора улицу Булатова. С небольшого участка площадью 15 соток было вывезено 6 КамАЗов мусора, в том числе автомобильные покрышки, деревянные рамы, бревна, сломанные большие ветки, ведра и бытовые электроприборы.
- Радует, что на субботник вышло больше наших сотрудников, чем планировалось. Нам достался непростой участок, где было много мусора. Специалисты и руководители работали на равных, почистили улицу Булатова. Субботники делают Омск чище, - поделился инженер цеха по эксплуатации северных водопроводных сетей Антон Пестряков.
Инженер службы АСУ ТП и метрологии Андрей Жиров участвовал в субботнике первый раз. Молодой специалист оценил сплоченную работу собравшихся и общий результат.
- Мы сделали полезное дело и смогли пообщаться в неформальной обстановке. Отличное мероприятие, с удовольствием приму участие в городских субботниках в команде водоканала, - отметил омич.
Как заверил генеральный директор омского водоканала Павел Козлов, участие в общегородских субботниках – давняя традиция предприятия.