Воздушное судно должно было вылететь из Омска в 11:10. Теперь самолет отправится в Уфу на 6 часов позже.

Воздушное судно должно было вылететь из Омска в 11:10. Теперь самолет отправится в Уфу на 6 часов позже.

В Омском аэропорту произошла задержка рейса в Уфу. Соответствующие изменения отображены на онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет авиакомпании «Азимут» Омск – Уфа – Минеральные Воды должен был вылететь сегодня в 11:10, однако рейс перенесли на 17:10.

О причинах задержки рейса не сообщается.