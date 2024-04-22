Омск-Информ
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·Общество

К психологическому насилию горожане относят задержку зарплат, непрофильные обязанности и самодурство.
Специалисты SuperJob опросили работающих жителей Омска о проявлениях абьюза со стороны их начальства. Оказалось, что 41 % омичей (4 из 10) сталкивались с тем, что руководство злоупотребляет своей властью.
Чаще всего на неподобающее поведение начальства жалуются омичи младше 34 лет. К абьюзу горожане относят не только нарушения Трудового кодекса. Злоупотреблением считается невыплата или задержка зарплаты, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно, а также самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон.
·Общество

К психологическому насилию горожане относят задержку зарплат, непрофильные обязанности и самодурство.
Специалисты SuperJob опросили работающих жителей Омска о проявлениях абьюза со стороны их начальства. Оказалось, что 41 % омичей (4 из 10) сталкивались с тем, что руководство злоупотребляет своей властью.
Чаще всего на неподобающее поведение начальства жалуются омичи младше 34 лет. К абьюзу горожане относят не только нарушения Трудового кодекса. Злоупотреблением считается невыплата или задержка зарплаты, непрофильные обязанности, принуждение к работе сверхурочно, а также самодурство, оскорбления, унижения и повышенный тон.