За три месяца в регионе зафиксировали на 13 % меньше преступлений, чем за этот же период в прошлом году.

За три месяца в регионе зафиксировали на 13 % меньше преступлений, чем за этот же период в прошлом году.

За три месяца этого года в Омской области произошло 5441 преступление. Это на 13 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали в областной прокуратуре, количество особо тяжких преступлений снизилось на 5,5 %, тяжких – на 13 %, средней тяжести – на 14 %, небольшой тяжести – на 15 %.

– Также меньше произошло преступлений в общественных местах (–53,1 %), в том числе на улице (–64,5 %), в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (–4,3 %), – отметили в ведомстве.

Омичи стали реже нарушать закон в состоянии алкогольного опьянения и группой лиц. Также уменьшилось количество преступлений, которые совершают ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности и несовершеннолетние.