В регионе растет количество организаций, участвующих в корпоративном донорстве.
В Омске продолжает расти количество организаций, участвующих в корпоративном донорстве. В прошлом году сотрудники компаний сдали более тысячи литров крови.
– За период существования выездных бригад, а это с 2017-го, количество организаций-партнеров, которые ежегодно участвуют в акции, увеличилось в 5 раз! Всего за 2023-й нашими силами удалось собрать 1101 литр крови! Радует, что каждую донацию добавляется по несколько доноров. Мы даже вывели коэффициент качества подготовки доноров, по которому бессменным лидером стал ЦКБА, – рассказал первый заместитель председателя регионального отделения Союза машиностроителей Владимир Дорохин.
В региональном Минздраве отмечают, что благодаря корпоративному донорству пациенты больниц области на 100 % обеспечены донорской кровью. Всего в прошлом году сдали кровь более 17 тыс. человек.