Полеты совершала авиакомпания Uzbekistan Airways.

Полеты совершала авиакомпания Uzbekistan Airways.

Омский аэропорт опубликовал измененное летнее расписание. Из него исчезли рейсы в Ташкент, которые совершала авиакомпания Uzbekistan Airways. О причинах исчезновения рейсов не сообщается.

Самолеты в Ташкент начали летать из Омска в марте прошлого года после большого перерыва. Билет на борт обходился примерно в 8 тыс. рублей.

Омичи могут улететь прямыми рейсами в Баку (Азербайджан), Астану (Казахстан) и Наманган (Узбекистан).