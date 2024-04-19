Омск-Информ
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·Общество

Цинковые гробы, которые нашли омичи на улице 18-й Военный Городок, уже ликвидировали. Однако до этого военная комендатура организовала проверку.

Прокуратура Омского гарнизона и военная комендатура заинтересовались цинковыми гробами, которые омичи нашли за гаражами на улице 18-й Военный Городок. Как сообщили в пресс-службе министерства регбезопасности, надзорные ведомства организовали проверку.

– Данная ситуация была взята на контроль, оперативно приняты меры по выяснению обстоятельств произошедшего. По данному вопросу была проведена совместная проверка прокуратурой Омского гарнизона и военной комендатурой. В настоящий момент все объекты ликвидированы с территории, – отметили в министерстве.

Напомним, о находке жители города рассказали вчера, 18 апреля, в социальных сетях.

1083
·Общество

Цинковые гробы, которые нашли омичи на улице 18-й Военный Городок, уже ликвидировали. Однако до этого военная комендатура организовала проверку.

Прокуратура Омского гарнизона и военная комендатура заинтересовались цинковыми гробами, которые омичи нашли за гаражами на улице 18-й Военный Городок. Как сообщили в пресс-службе министерства регбезопасности, надзорные ведомства организовали проверку.

– Данная ситуация была взята на контроль, оперативно приняты меры по выяснению обстоятельств произошедшего. По данному вопросу была проведена совместная проверка прокуратурой Омского гарнизона и военной комендатурой. В настоящий момент все объекты ликвидированы с территории, – отметили в министерстве.

Напомним, о находке жители города рассказали вчера, 18 апреля, в социальных сетях.

1083