Омск-Информ
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·Общество

Находку обнаружили за гаражами по улице 18-й Военный городок. Местных жителей это напугало.

Жительница Омска Олеся Волчанская рассказала в социальных сетях о необычной находке по улице 18-й Военный городок. За гаражами омичка обнаружила цинковый гроб.

– 18-й Военный городок, лежат «ящики» за гаражами, – пишет жительница города.

По словам омички, местные жители сообщали о находке в полицию, но там никак не отреагировали. В комментариях омичи посоветовали ни в коем случае не открывать гроб.

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·Общество

Находку обнаружили за гаражами по улице 18-й Военный городок. Местных жителей это напугало.

Жительница Омска Олеся Волчанская рассказала в социальных сетях о необычной находке по улице 18-й Военный городок. За гаражами омичка обнаружила цинковый гроб.

– 18-й Военный городок, лежат «ящики» за гаражами, – пишет жительница города.

По словам омички, местные жители сообщали о находке в полицию, но там никак не отреагировали. В комментариях омичи посоветовали ни в коем случае не открывать гроб.

5589