Еще несколько лет назад почти никто не указывал сложный характер руководителя среди причин для смены работы. Теперь – каждый второй.

Еще несколько лет назад почти никто не указывал сложный характер руководителя среди причин для смены работы. Теперь – каждый второй.

На российском рынке труда наметился новый тренд – работники готовы увольняться из-за токсичности непосредственного руководителя. Этот фактор стремительно ворвался в топ-3 причин, по которым россияне готовы сменить работу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Исследование показало, что в первую очередь сотрудники готовы менять место работы из-за недостаточной оплаты труда (70 %). Вторым ключевым фактором неожиданно стало наличие токсичного руководителя (из-за этого готовы уволиться 56 % респондентов). На третьем месте – конфликты с коллективом (44 %). Кроме того, в число самых популярных причин увольнений вошли неподходящий график работы (42 %) и отсутствие карьерного роста (32 %).

– Еще несколько лет назад сложный характер непосредственного руководителя почти не назывался среди причин для смены работы, – отмечает директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина. – Сегодня ситуация изменилась: при большом количестве предложений на рынке труда и привлекательной зарплате соискатели выбирают то место работы, где будет не только хорошая оплата и бенефиты, но и комфортная среда для работы и общения с коллегами.

Руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко указывает на важность комфортных условий для сотрудников. Это касается не только зарплаты, оборудования, офиса и других бытовых моментов, но и стиля управления.

– Сегодня нужно учиться грамотно руководить людьми и применять человекоцентричный подход, – говорит эксперт.

Новый тренд почувствовали и работодатели. Выбирая руководителей, они в первую очередь интересуются их личностными качествами, навыками формирования и развития команды. В 90 % случаев просят рекомендации с прежних мест работы управленцев.