Как показывает практика, люди боятся просить о повышении зарплаты, потому что не видят перспективы в сфере, в которой трудятся. Есть и другие причины.

Как показывает практика, люди боятся просить о повышении зарплаты, потому что не видят перспективы в сфере, в которой трудятся. Есть и другие причины.

Бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай рассказала, как нужно готовиться к разговору с начальством о повышении зарплаты и какие доводы стоит приводить. По словам эксперта, когда сотрудник принимает такое решение, он должен четко понимать, что именно способен предложить работодателю.

Для этого нужно составить список действий, которые реализованы или реализуются, в какой они динамике, что можно усилить и усовершенствовать, а к руководству идти с конкретными предложениями, заявил психолог в интервью «Радио 1». Если добиться увеличения зарплаты не удалось, эксперт посоветовала планомерно готовиться к смене места работы.

Специалист также отметила, что люди боятся просить о повышении зарплаты, так как не видят перспективы в сфере, где трудятся, а также из-за наличия определенных ограничений. Немало и тех, кто боится сам по себе и не идет с этим вопросом к руководству. Люди опасаются конфликта либо перспективы быть уволенными.