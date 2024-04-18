Омск-Информ
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·Общество

Дом находится на улице Завертяева и имеет номер 18, к. 1.
В Омске сдали еще одну многоэтажку. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства.
Дом находится на улице Завертяева и имеет номер 18, к. 1. Возводила здание компания «Специализированный застройщик «Успешная-1». Дом имеет 6 этажей и 70 квартир, 10 из которых трехкомнатные и еще по 30 «однушек» и «двушек». Общая площадь жилых помещений составила более 3 тыс. кв. м.
Ранее в Омске ввели в эксплуатацию 2-ю очередь жилого комплекса на улице Красный Путь, 155/4. 
1163
·Общество

Дом находится на улице Завертяева и имеет номер 18, к. 1.
В Омске сдали еще одну многоэтажку. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал департамент архитектуры и градостроительства.
Дом находится на улице Завертяева и имеет номер 18, к. 1. Возводила здание компания «Специализированный застройщик «Успешная-1». Дом имеет 6 этажей и 70 квартир, 10 из которых трехкомнатные и еще по 30 «однушек» и «двушек». Общая площадь жилых помещений составила более 3 тыс. кв. м.
Ранее в Омске ввели в эксплуатацию 2-ю очередь жилого комплекса на улице Красный Путь, 155/4. 
1163