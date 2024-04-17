Омск-Информ
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·Общество

Разрешение на ввод в эксплуатацию получила организация «Специализированный застройщик «АВК».
В Омске в районе остановки «Дворец творчества» ввели в эксплуатацию 2-й этап жилого комплекса на улице Красный Путь, 155/4. Соответствующее разрешение получила организация «Специализированный застройщик «АВК».
Общая площадь помещений в доме составляет более 7 тыс. кв. м. Здание имеет 18 этажей и 135 квартир, 75 из них – однокомнатные, 45 – двухкомнатные, 15 – трехкомнатные. 
Кроме того, организация провела озеленение и благоустройство прилегающей территории.
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·Общество

Разрешение на ввод в эксплуатацию получила организация «Специализированный застройщик «АВК».
В Омске в районе остановки «Дворец творчества» ввели в эксплуатацию 2-й этап жилого комплекса на улице Красный Путь, 155/4. Соответствующее разрешение получила организация «Специализированный застройщик «АВК».
Общая площадь помещений в доме составляет более 7 тыс. кв. м. Здание имеет 18 этажей и 135 квартир, 75 из них – однокомнатные, 45 – двухкомнатные, 15 – трехкомнатные. 
Кроме того, организация провела озеленение и благоустройство прилегающей территории.
1554