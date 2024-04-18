За год зарплатные ожидания больше всего выросли у представителей рабочих профессий.

За год зарплатные ожидания больше всего выросли у представителей рабочих профессий.

В марте соискатели в Омской области рассчитывали в среднем на зарплату в 50 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года их зарплатные ожидания выросли на 25 %, выяснили в hh.ru.

Больше всего выросли финансовые требования у рабочих и автомастеров. Они увеличились на 40 % за год и достигли 70 тыс. рублей. Производственные работники теперь хотят получать 80 тыс. рублей в месяц, в то время как сотрудники сферы розничной торговли – 40 тыс. рублей.

Доход от 100 тыс. рублей в регионе могут иметь представители высшего и среднего менеджмента и специалисты из сферы стратегий и инвестиций. На зарплату 98 тыс. рублей могут рассчитывать сельхозработники, 90 тыс. рублей – строители и сотрудники сферы добычи сырья.