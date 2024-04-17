Поезд приезжал в город сегодня днем и уже снова отправился в путь.

Поезд приезжал в город сегодня днем и уже снова отправился в путь.

Поезд Минобороны «Сила в правде» посетили 18,5 тыс. жителей Омской области. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Напомним, поезд приехал сегодня. Его можно было посетить с 13:00 до 18:00. В 9 вагонах в город привезли захваченное украинское оружие и наше вооружение.