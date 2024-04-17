На борту поезда представлено и российское вооружение, а также документы, фотографии и модели настоящей техники.

На борту поезда представлено и российское вооружение, а также документы, фотографии и модели настоящей техники.

Сегодня в Омск приехал тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде». С 13:00 до 18:00 горожане и гости города могли посетить выставку, которая расположилась в 9 вагонах. Напомним, поезд отправился в путешествие 23 февраля от Киевского вокзала в Москве и сделал уже 54 остановки. За 75 дней эшелон посетит 75 населенных пунктов.

Выставка начинается уже с привокзальной площади, где разместили военную технику: грузовики, танки. Омичи позируют около боевых машин, фотографируют детей. Мальчишки радостно кричат, взбираются на танки и обсуждают модели. Здесь очень много семей с детьми. – У меня старший сын, 7 лет ему, он интересуется военной техникой, поэтому хотелось показать ему воочию то, на что он обычно смотрит на экране или в журналах, – рассказала омичка Ирина, которая пришла сюда с сыновьями и мужем. Здесь же неподалеку омичам предлагают отведать солдатской каши и выпить чаю. На других столах – выставка сухпайков и прочих продуктов, которыми питаются солдаты российской армии.

Первый вагон поезда посвящен Великой Отечественной войне. Здесь представлены медали, фотографии и предметы быта советских солдат. Здесь же можно увидеть оружие.

Второй вагон посвящен спецоперации. Его пол украшен шевронами и эмблемами украинских националистических формирований, а на стенах висит оружие украинской армии, захваченное в бою: гранатометы, винтовки и др. Есть здесь обломок снаряда, крыло ракеты, кусок обшивки морского дрона-камикадзе.

Рассказывают об экспонатах не просто экскурсоводы, а самые настоящие участники спецоперации.

– Вообще они не все хотят войны с нами, но делают то, что им западные страны говорят. Вот тактика действий для военно-морского флота Украины. Почитайте, кем написана, Польшей, – рассказывает детям экскурсовод.

На выставку в поезде пришли учителя со своими классами. Педагогам раздают комиксы и другую литературу.

Героиня одного из комиксов – Маша (гибрид юной Шарлиз Терон и аниме-персонажа), которая вместе с сыном и мужем (копия молодого Йена Сомерхолдера) мирно живут вместе с сыном в Донецке. Но однажды в город прилетает снаряд, и мужчина погибает, а Маша идет на СВО снайпером и, рискуя жизнью, убивает солдат ВСУ.