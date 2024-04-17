На борту поезда представлено и российское вооружение, а также документы, фотографии и модели настоящей техники.
Сегодня в Омск приехал тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде». С 13:00 до 18:00 горожане и гости города могли посетить выставку, которая расположилась в 9 вагонах. Напомним, поезд отправился в путешествие 23 февраля от Киевского вокзала в Москве и сделал уже 54 остановки. За 75 дней эшелон посетит 75 населенных пунктов.
Выставка начинается уже с привокзальной площади, где разместили военную технику: грузовики, танки. Омичи позируют около боевых машин, фотографируют детей. Мальчишки радостно кричат, взбираются на танки и обсуждают модели. Здесь очень много семей с детьми.
– У меня старший сын, 7 лет ему, он интересуется военной техникой, поэтому хотелось показать ему воочию то, на что он обычно смотрит на экране или в журналах, – рассказала омичка Ирина, которая пришла сюда с сыновьями и мужем.
Здесь же неподалеку омичам предлагают отведать солдатской каши и выпить чаю. На других столах – выставка сухпайков и прочих продуктов, которыми питаются солдаты российской армии.
Первый вагон поезда посвящен Великой Отечественной войне. Здесь представлены медали, фотографии и предметы быта советских солдат. Здесь же можно увидеть оружие.
Второй вагон посвящен спецоперации. Его пол украшен шевронами и эмблемами украинских националистических формирований, а на стенах висит оружие украинской армии, захваченное в бою: гранатометы, винтовки и др. Есть здесь обломок снаряда, крыло ракеты, кусок обшивки морского дрона-камикадзе.
Рассказывают об экспонатах не просто экскурсоводы, а самые настоящие участники спецоперации.
– Вообще они не все хотят войны с нами, но делают то, что им западные страны говорят. Вот тактика действий для военно-морского флота Украины. Почитайте, кем написана, Польшей, – рассказывает детям экскурсовод.
На выставку в поезде пришли учителя со своими классами. Педагогам раздают комиксы и другую литературу.
Героиня одного из комиксов – Маша (гибрид юной Шарлиз Терон и аниме-персонажа), которая вместе с сыном и мужем (копия молодого Йена Сомерхолдера) мирно живут вместе с сыном в Донецке. Но однажды в город прилетает снаряд, и мужчина погибает, а Маша идет на СВО снайпером и, рискуя жизнью, убивает солдат ВСУ.
В следующих вагонах располагается выставка российского вооружения. Винтовки, автоматы, пистолеты, дроны – все настоящее и может пригодиться в бою.
Вертолеты и подлодки – лишь модели. Здесь же представлены образцы военной формы.
– Мы были не во всех вагонах, только там, где самолеты, пехота и солдаты стоят прям как настоящие в бронежелетах. Нас тут человек десять. Мы плетем маскировочные сети и шьем костюмы, собираем медикаменты для бойцов, другую гуманитарную помощь, – рассказала омичка Татьяна.
По словам женщины, выставка ей понравилась, хотя на некоторые вещи было тяжело смотреть.
В другом вагоне можно пострелять по электронным мишеням, примерить на себя роль летчика с помощью VR-очков, научиться разбирать и собирать оружие.
Посетителям выставки также предлагают пройти тест на полиграфе. Для этого нужно загадать число и ответить на несколько вопросов. Детектор лжи состоит из пары датчиков дыхания, которые крепятся на пояс и грудь, и датчиков на пальцы, следящих за потоотделением и пульсом. Сигнал через считывающее устройство поступает на компьютер.
В одном вагоне с полиграфом можно пройти тест на подходящую военную специальность и записаться в ряды контрактников.
Представлены на выставке и вещи из мирной жизни, например, зеркало, щетка для волос и флакон духов народной артистки СССР Любови Орловой, пенсне Владимира Зельдина в роли графа Манчини из спектакля «Тот, кто получает пощечины».
В вагоне юнармии можно написать письмо герою, собрать карту России.
– То радушие и то количество людей, которое сейчвс мы видим, это обычная практика наших меропритий. Мы даже приглашаем местных волонтеров, чтобы регулировать поток, чтобы люди рассматривали не спины друг друга, а чтобы имели дроступ к образцам вооружения, документам, которые здесь представлены, – рассказал полковник Олег Широков, замначальника эшелона.
По словам Широкова, в каждом городе на экспозицию в поезде приходят посмотреть тысячи человек.
Последний вагон – это военторг. Здесь представлена одежда для взрослых и детей, игрушки, рюкзаки, кружки, значки, ручки и другие товары. Купить также можно комплексный набор питания для туристов, тушенку и самый современный сухпаек солдата.