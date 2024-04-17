В центре города выставили на продажу ресторан Smola. Новому владельцу предлагают кальяны, вкусную еду, а также моечную в кухне.

В центре города выставили на продажу ресторан Smola. Новому владельцу предлагают кальяны, вкусную еду, а также моечную в кухне.

В Омске на улице 10 лет Октября продают ресторан Smola. Площадь заведения составляет 160 кв. м. За него собственник просит 2,8 млн рублей. Как говорится в объявлении, в ресторане есть 14 столиков – 42 посадочных места, а также уже имеется слаженная команда из 15 человек.

– Удобно расположен, большая парковка, по стилю и дизайну качественно отличается от других заведений. Высокая проходимость, постоянные клиенты. Кальяны, бар, вкусная еда, разнообразное меню. Сердце ресторана – кухня, где есть все необходимое оборудование и моечная. Со двора – отдельный вход для персонала и завоза продуктов, – отметил автор объявления.

Ресторан уже выставляли на продажу. Его первоначальная стоимость была 4,5 млн рублей.