Вскоре он отправится в Сеул и Пусан изучать местный кофейный рынок.

Вскоре он отправится в Сеул и Пусан изучать местный кофейный рынок.

Основатель сети кофеен Skuratov Coffee омич Виктор Скуратов рассказал в соцсетях о планах открыть заведение в Южной Корее. Идея появилась уже давно, но пока неизвестно, когда ее получится реализовать.

– Меньше чем через месяц будем в Пусане на World of Coffee и снова в Сеуле. Изучать местный кофейный рынок. Для нас чем более развит рынок, тем для нас лучше. А открыться в Республике Корея была наша давняя идея, хотя сейчас эта задачка для российских компаний сильно усложнилась, – написал Скуратов.

Сейчас кофейни Скуратова работают в семи российских городах: Омске, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске.