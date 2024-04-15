Ледяные осадки зафиксировали синоптики в Одесском и Русской Поляне.

Ледяные осадки зафиксировали синоптики в Одесском и Русской Поляне.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, в минувшие выходные в Омской области – в Черлаке и Исилькуле – прогремела первая гроза. В селе Одесском и поселке Русская Поляна прошел град.

Температура воздуха в регионе повышалась до +15…+17 градусов. Наблюдались также дожди разной интенсивности и мокрый снег.

По прогнозу синоптиков, температура сегодня ночью опустится до 0…–5 градусов, местами до –10. Завтра днем будет +6…+11. Осадки в регионе маловероятны.

– Неустойчивый характер погоды с преобладанием циклонического типа погоды сохранится 17 и 18 апреля. Облачно. Ожидаются дожди разной интенсивности, порывистый ветер, возможна гроза. Преобладающая температура воздуха ночью +2…+7, днем повышение температуры воздуха от +11…+16 до +15…+20, – сообщает начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

В тылу циклона в пятницу температура воздуха немного понизится. Ночью ожидается +3…+8, местами до –2. Днем будет +12…+17 градусов.