Пострадал пока один автомобиль. Горожане делятся видеозаписями происшествий в соцсетях.
Вчера в 22:45 на Лукашевича около остановки «ХК Авангард» (Арена Омск) оборвалась троллейбусная линия. Как сообщают омичи в соцсетях, провода угодили в два автомобиля.
– Белый автомобиль, ехавший за нами, зацепил провод и протащил несколько метров. У него вроде без повреждений. У нас, как итог, разбитый бампер, – сообщает автор поста.
Вчера омичи жаловались на искрящие контактные троллейбусные сети на проспекте Маркса около железнодорожного вокзала и возле остановки «Магазин «Голубой огонек». Провода искрили также на Мира, Кирова и 11-й Рабочей.
— Накануне прошел сильный ливень, причина в воде, которая попадает на оголенный провод. Инциденты были оперативно устранены. Движение троллейбусов обеспечено по всем маршрутам. Специалисты «Электрического транспорта» обследуют участки и, при необходимости, восстановят изоляцию контактного провода, — прокомментировали в мэрии.
Отметим, что на прошлой неделе на Лукашевича останавливали движение троллейбусов для ремонта контактной сети. Работы также проводились в конце марта.