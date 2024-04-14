Это произошло уже второй раз за месяц, но на разных участках.

Это произошло уже второй раз за месяц, но на разных участках.

Вчера в Омске загорелись провода контактной троллейбусной сети на проспекте Карла Маркса неподалеку от железнодорожного вокзала. Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях видеозапись происшествия.

Отметим, что о подобном происшествии горожане сообщали также 29 марта около остановки «Магазин «Голубой огонек» на том же проспекте Маркса. Как рассказали тогда в мэрии, искры возникли из-за повреждения изоляции. Ее быстро восстановили. Троллейбусы не пострадали. На их движение это тоже не повлияло.