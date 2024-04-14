Горожане не смогли вовремя отправиться в Москву и Казань.

Горожане не смогли вовремя отправиться в Москву и Казань.

Сегодня утром в Омске снова туманно, и в аэропорту опять наблюдаются задержки рейсов. Рейс «Аэрофлота» в Москву сдвинули с 5:50 на 17:15. Рейс «Северного ветра» в Казань вместо 08:20 отправится только в 12:50.

Также с задержкой на час вылетел рейс «Аэрофлота» в Москву, который планировался в 08:05. Рейс «Победы» в столицу вместо 05:05 отправился в 10:58.

С запозданием рейс № СУ1638 из Москвы приземлился в Омском аэропорту. Он прибыл в 07:50 вместо 06:40.