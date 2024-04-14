С момента аварии прошло больше года, а женщина до сих пор полностью не выздоровела.

С момента аварии прошло больше года, а женщина до сих пор полностью не выздоровела.

Жительница Таврического района отсудила 123 тыс. рублей у водителя, который ее сбил.

Авария произошла в апреле прошлого года. Мужчина на автомобиле ВАЗ-21074 наехал на нее, чем причинил травмы средней тяжести. Женщина до сих пор вынуждена тратить деньги на обследования и лекарства. В суде она просила взыскать с виновника ее страданий 17 534 руб. в счет возмещения материального ущерба, 5000 руб. на оплату юридических услуг, 701 руб. – госпошлину, 5000 тысяч – в счет компенсации морального вреда. Суд согласился со всем, кроме размера компенсации морального вреда, эту сумму уменьшили до 100 тысяч.

Отметим, что водитель в суде настаивал, что не должен платить. Он еще может обжаловать приговор, который пока не вступил в силу.