Новым арендатором территории стала компания «Счастливчик». Контракт с ней заключили почти на 20 лет.
В Омске для затона парка «Зеленый остров» нашли нового арендатора. Им стало ООО «Счастливчик».
Как рассказали в пресс-службе регионального Минприроды, в последнее время затон находился в плохом состоянии, так как произошло обмеление береговой линии. Сейчас на территории нужно вырубить деревья и кустарники, убрать мусор. Согласно договору, компания должна будет вывозить отходы с береговой полосы, регулярно наблюдать за состоянием водного объекта и водоохранной зоной, а также содержать в исправном состоянии очистные и гидротехнические сооружения.
– Год назад часть акватории уже отдали в пользование компании ООО «Счастливчик», которая занимается прокатом товаров для отдыха и спорта на северной косе парка. Заключение контракта на 19 лет 11 месяцев говорит о серьезных намерениях компании по развитию и преображению территории, – добавили в ведомстве.
Отметим, что площадь затона составляет 0,05 км.