Омск-Информ
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·Общество

С первой попытки приземлиться в Омском аэропорту им не дал туман.
Стоявший утром туман снова помешал работе Омского аэропорта. Три самолета, летевшие в Омск, вынуждены были совершить посадку в соседних городах.
Рейс «Уральских авиалиний» Москва – Омск должен был прилететь в 05:25, но приземлился в Тюмени. Там же сел и самолет «России» из Санкт-Петербурга, посадка которого в Омске по расписанию должна была состояться в 05:30. Рейс «Сибири» из Москвы, прибытие которого планировалось в 05:45, задержался из-за посадки в Новосибирске.
Хоть и с опозданием, но все три воздушных судна прибыли в Омск. В связи с вынужденными посадками обратные рейсы перенесли:
  • рейс «Уральских авиалиний» – с 06:30 на 09:40,
  • рейс «России» в Санкт-Петербург – с 06:40 на 09:20,
  • рейс «Сибири» в Москву – с 06:50 на 09:40. 
2017
·Общество

С первой попытки приземлиться в Омском аэропорту им не дал туман.
Стоявший утром туман снова помешал работе Омского аэропорта. Три самолета, летевшие в Омск, вынуждены были совершить посадку в соседних городах.
Рейс «Уральских авиалиний» Москва – Омск должен был прилететь в 05:25, но приземлился в Тюмени. Там же сел и самолет «России» из Санкт-Петербурга, посадка которого в Омске по расписанию должна была состояться в 05:30. Рейс «Сибири» из Москвы, прибытие которого планировалось в 05:45, задержался из-за посадки в Новосибирске.
Хоть и с опозданием, но все три воздушных судна прибыли в Омск. В связи с вынужденными посадками обратные рейсы перенесли:
  • рейс «Уральских авиалиний» – с 06:30 на 09:40,
  • рейс «России» в Санкт-Петербург – с 06:40 на 09:20,
  • рейс «Сибири» в Москву – с 06:50 на 09:40. 
2017