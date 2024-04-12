С первой попытки приземлиться в Омском аэропорту им не дал туман.

С первой попытки приземлиться в Омском аэропорту им не дал туман.

Стоявший утром туман снова помешал работе Омского аэропорта. Три самолета, летевшие в Омск, вынуждены были совершить посадку в соседних городах.

Рейс «Уральских авиалиний» Москва – Омск должен был прилететь в 05:25, но приземлился в Тюмени. Там же сел и самолет «России» из Санкт-Петербурга, посадка которого в Омске по расписанию должна была состояться в 05:30. Рейс «Сибири» из Москвы, прибытие которого планировалось в 05:45, задержался из-за посадки в Новосибирске.

Хоть и с опозданием, но все три воздушных судна прибыли в Омск. В связи с вынужденными посадками обратные рейсы перенесли: