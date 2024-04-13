С 2019 года до настоящего времени за «ястребов» выступали легионеры из разных стран. Разным был и их вклад в успехи команды.

С 2019 года до настоящего времени за «ястребов» выступали легионеры из разных стран. Разным был и их вклад в успехи команды.

В предыдущем материале РИА «Омск-информ» вспоминал легионеров «Авангарда», выступавших за омский клуб с сезона-2015/2016 по сезон-2018/2019. Пять лет назад весной омичи впервые за семь лет вышли в финал Кубка Гагарина, но происходило это вдали от Омска – в подмосковной Балашихе, где команда вынужденно базировалась после закрытия, а потом и сноса аварийной «Арены Омск».

С той поры и до настоящего времени «Авангард» пережил немало радостных событий в своей жизни. Это и завоевание долгожданного Кубка Гагарина, и открытие не менее долгожданной новой домашней арены. Ну а уж чего, бесспорно, ждали все болельщики – это возвращение команды в Омск. Иностранцы, выступавшие в составе «ястребов» в эти годы, отличились по-разному. Заглянем в недавнее прошлое и попытаемся вспомнить их имена и заслуги.

Молодой швейцарец долго пробивал себе дорогу в НХЛ через фарм-клубы и наконец оказался в «Колорадо Эвеланш», откуда после двух сезонов перешел в «Авангард». Владеющий несколькими языками нападающий пробовал изучать и русский, к тому же в Омске сразу узнал несколько новых слов. Наверное, догадываетесь, каких именно.

Новую лигу он тоже успел узнать, и, похоже, она его не слишком вдохновила. Из командного хоккея Свен выбивался, к тому же было недопонимание с партнерами. В частности, с Андреем Стасем – белорус в подробности не вдавался, но сказал, что их беседы были непростыми. При этом отметил высокий игровой уровень швейцарца. Однако ждали от него и ряда легионеров чуть большего. После вылета из первого раунда плей-офф легенда «Авангарда» Максим Сушинский, бывший в то время президентом клуба, заявил, что игра Андригетто клуб не устроила совершенно. До такой степени, что в межсезонье вместе с еще одним форвардом Тейлором Беком его собирались отправить на предсезонную подготовку в новокузнецкий «Металлург», с которым у омичей был договор о сотрудничестве. На это игрок и его агент не согласились.

Покинув КХЛ, Андригетто заявил, что матчи в Лиге словно бодание, а российские игроки, несмотря на высокий уровень подготовки и техники, почти не имеют шанса показать это в играх. Потому что не играют, а пашут. После «Авангарда» Свен подписал контракт со швейцарским «Цюрихом», за который играет и сегодня.

В отличие от того же Андригетто, Макмиллан к КХЛ был адаптирован, потому что играл здесь с 2016 года. Сначала за хорватский «Медвешчак», где, наверное, комфортно чувствовал себя на узкой «канадской» площадке, затем – за «Торпедо» и рижское «Динамо», откуда и перешел в «Авангард». Ожидалось, что игрок без труда найдет общий язык с главным тренером Бобом Хартли. Язык они, разумеется, нашли, но вот яркой игры канадец так и не показал: четыре шайбы в оставшейся части регулярного чемпионата и одна – в плей-офф.

1 мая 2020 года в составе группы из 10 игроков покинул «Авангард», 12 ноября стал игроком «Нефтехимика». Доиграв до конца чемпионата и расторгнув контракт, отправился в швейцарскую «Амбри-Пиотту», где провел два сезона и в 2022 году выиграл Кубок Шпенглера. В прошлом году вернулся в КХЛ, присоединившись к «Куньлунь Ред Стар». Соглашение действует до конца нынешнего сезона.

Автор «золотого» гола «Ак Барса» в решающем матче Кубка Гагарина-2018 появился в Омске осенью 2019 года. Благодаря своей универсальности он мог сыграть практически на любой позиции в нападении. Также его хорошо знал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, а клуб сумел закрыть этим приобретением легионерскую позицию. Казалось, канадец добавит команде мощи и характера, и поначалу ожидания оправдывались: Клинкхаммера использовали при игре в большинстве, которое у «ястребов» работало неплохо. Также он понемногу учил русский язык, который за три с лишним года в КХЛ по-прежнему знал плохо. Канадцу казалось, что он звучит агрессивно.

Увы, перед плей-офф Роб получил травму и не принял участия в Кубке Гагарина. «Авангард» потерпел в первом раунде поражение от «Салавата Юлаева», а позже игры остановили из-за коронавируса. Тем временем контракт Клинкхаммера истекал, к тому же у него родился третий ребенок, и ясности с его будущим не было. В мае он покинул Омск, вернувшись в ставшее родным минское «Динамо», за которое выступал еще до «Ак Барса». Отыграв сезон-2020/2021 за минчан, перешел в стан их московских одноклубников. После истечения контракта с «Динамо» в 2022 году завершил карьеру, уехал в США и вошел в тренерский штаб «Рокфорда» – фарм-клуба «Чикаго Блэкхокс».

Перед переходом лучшего бомбардира «Барыса» в «Авангард» были опасения, что его зарплатные ожидания, а они были немалыми, серьезно заденут бюджет клуба. С ним, по сообщениям СМИ, в те времена были некоторые сложности. Все из-за истории с Андригетто и Беком, которые не собирались расторгать контракты с клубом без денежной компенсации. И тоже не символической.

Однако договориться получилось, и Найт стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Надо сказать, омичи от этого не проиграли. Помимо результативности, канадец был полезен на вбрасываниях и играх в неравных составах. В одном из матчей полуфинала Восточной конференции с «Магниткой» он сделал хет-трик, хотя до этого в плей-офф не забивал вообще, ни в «Авангарде», ни в «Барысе». Более того, сделано это было после оглушительного поражения 1:7 в Магнитогорске. Хартли перед игрой сказал, что доверяет своим парням.

Ну а в концовке «золотого» матча плей-офф в Балашихе весной 2021 года вместе с Дамиром Шарипзяновым и Алексеем Береглазовым Найт больше минуты защищал ворота от нападок московских армейцев, которые в этот момент играли в расстановке 5 на 3. Самоотверженные действия тройки меньшинства и вратаря Шимона Грубеца не позволили сравнять счет, а еще через пару минут «Авангард» выиграл свой первый Кубок Гагарина.

Соглашение с «Авангардом» Корбэн продлевал и в двух следующих сезонах. По итогам регулярного чемпионата-2021/2022 оказался первым канадцем, ставшим лучшим бомбардиром команды, набрав 55 (21+34) очков в 60 матчах. Мог бы остаться и на этот сезон, однако, по слухам, этому помешала его жена, которой категорически не хотелось возвращаться в Россию. 30 августа 2023 года Найт подписал контракт со швейцарским «Берном», за который выступает и сейчас.

Нынешний герой-бомбардир «Авангарда» перед первым приходом в омский клуб стремился закрепиться в НХЛ, но не особо успешно. А когда дождался квалификационного предложения от «Ванкувер Кэнакс», то уже рассматривал и другие страны в качестве продолжения карьеры. Так и попал в Россию. В дебютном сезоне за «ястребов» он набрал 48 очков (24+24) в «регулярке» и стал четвертым бомбардиром омичей в чемпионском плей-офф. Казалось бы, продолжай в том же духе. Но профессионалы часто стремятся повысить свой прайс. 50 миллионов за предыдущий сезон американцу оказалось мало. Из-за введения потолка зарплат предложить больше «Авангард» не мог. Зато смог ярославский «Локомотив», и за 75 млн рублей в год Буше перешел туда.

Там у него не заладилось, к тому же во время его игры за ярославцев достоянием общественности стала неприятная история. Суд в США обвинял Рида в изнасиловании несовершеннолетней девушки, которое произошло много лет назад. Сам он в тот момент также не достиг совершеннолетия. Вину игрок признал, это стало основанием для более мягкого приговора. Однако «Локомотив» контракт с ним расторг.

В «Авангарде» форварду в следующем сезоне дали второй шанс. Как видим, Буше его оправдал. В Омске к американцу вновь вернулась результативность, в сезоне-2022/2023 при активном участии нападающего команда в плей-офф дошла до финала «Востока», где уступила «Ак Барсу». В текущем сезоне Риду не хватало трех шайб, чтобы побить рекорд результативности Сергея Мозякина в сезоне-2016/2017. Остроты добавляло и то, что во втором раунде нынешнего плей-офф «Авангард» играл именно с «Локомотивом». Поначалу у Буше серия со своей бывшей командой не задалась, но в овертайме третьей встречи он забросил победную шайбу. В пятом матче ему тоже удалось огорчить «железнодорожников»: он дважды выступил ассистентом, в том числе в эпизоде с победным голом Семена Чистякова, а также сам забросил последнюю в этой игре шайбу, и «Авангард» выиграл 4:2.

Сумели «ястребы» и дотянуть эту серию до седьмого матча, однако победителем из нее все же вышел «Локомотив». После проигранной всухую встречи (0:2) Буше признал, что омичи не сумели распорядиться своими моментами.

По итогам сезона американец стал лучшим бомбардиром команды, набрав 89 (53+36) очков. Это второй лучший результат в истории «Авангарда», а рекорд пока принадлежит Сергею Елакову, ушедшему из жизни 25 апреля 2022 года. За свою карьеру Профессор набрал 96 (37+59) очков.

Контракт Буше с «Авангардом» действует до конца сезона-2024/2025.

Чемпион мира-2019 появился в «Авангарде» в межсезонье 2020 года. Через полгода финн отмечал, что ему нравится, как развивается его игра в новой команде. 13 января 2021 года Каски стал первым в истории «Авангарда» защитником, забросившим 12 шайб в КХЛ, обойдя Дениса Куляша, Евгения Медведева и Вячеслава Войнова. Правда, матч с «Торпедо», в котором Каски побил рекорд, был проигран.

Но болельщикам финн запомнился, пожалуй, другим своим голом. Он стал победным и в некоторой степени даже историческим: в Казани 15 апреля 2021 года на четвертой минуте овертайма седьмого матча против «Ак Барса» Оливер Каски поразил ворота Тимура Билялова и вывел «Авангард» во второй за два года финал Кубка Гагарина, который на этот раз омичам покорился. Шайб в финальной серии финн не забрасывал, но его тоже можно причислить к игрокам, непосредственно принесшим команде долгожданный трофей: в шестом матче, оказавшемся «золотым», его «ассист» привел к единственному в той встрече голу за авторством Сергея Толчинского.

Весной 2022 года Каски успел провести два матча первого раунда против «Ак Барса», отметившись голевой передачей. А после накалившейся международной политической обстановки в составе большой группы легионеров КХЛ покинул Лигу. Подписал контракт с «Лугано», но в Швейцарии не доиграл и до конца года, переехав в Швецию и став игроком «ХВ 71», где выступает до сих пор.

Когда 29-летнего чешского голкипера обменивали из «Куньлунь Ред Стар» на денежную компенсацию, вряд ли кто-то думал о будущем трофее. У Грубеца была относительно неплохая статистика, учитывая, что играл он за аутсайдера Лиги и защитники не всегда страховали. Впрочем, во время игры с «Авангардом» в Балашихе Шимон отразил 56 бросков. Наверное, клубных скаутов это впечатлило. Грубеца же впечатлила командная раздевалка в балашихинском дворце спорта, которую он фотографировал как ребенок.

Вскоре голкипер оформил в «Авангарде» свой первый «сухарь» в матче с «Ак Барсом», а через неделю, волей календаря, «ястребы и «барсы» играли снова. И Шимон повторил успех – оба матча с казанской командой закончились со счетом 3:0. До конца «регулярки» Грубец оформил еще один «шатаут», а потом пришла пора плей-офф. Там, наряду с подвигами, случались и курьезы: например, в четвертом матче финальной серии с ЦСКА он неудачно переместился в плоскости ворот, споткнулся и упал, пытаясь отразить бросок. Это привело к голу Максима Шалунова, победе армейцев и их выходу вперед в противостоянии. Впрочем, в трех оставшихся встречах Грубец был более сосредоточен, особенно в пятой и шестой, где вновь оставил свои владения в неприкосновенности. Что было дальше – сами помните.

25 мая 2022 года покинул «Авангард» по собственной инициативе и перешел в швейцарский «Цюрих», где его карьера продолжается и поныне.

Летом 2020 года ЦСКА поместил обладателя Кубка Гагарина в список отказов. Трофей он взял с «Ак Барсом» в 2018 году. На понижение контракта с московскими армейцами, в стане которых оказался в 2019 году, не соглашался. Поэтому и оказался в Омске: клубные соцсети с доброй иронией поздравили чеха с дембелем.

В 34 матчах регулярного чемпионата чех забросил 10 шайб и отдал 11 передач, а в плей-офф перестал попадать в состав уже с начала второго раунда с «Магниткой». Поэтому второй Кубок Гагарина он выиграл, но формально.

После окончания контракта с «Авангардом» Секач перешел в швейцарскую «Лозанну» и играет там до сих пор.

Еще в январе 2021 года обладатель Кубка Гагарина-2014 в составе магнитогорского «Металлурга» принял белорусское гражданство, поэтому легионером в КХЛ не считался – приказ Минспорта РФ вступил в силу еще в октябре 2018 года. Но все-таки иностранец Паре даже сыграл за Беларусь на чемпионате мира-2021, отличившись голевой передачей в шести матчах. Но это было уже после непродолжительного периода в «Авангарде», куда он перешел в мае 2021 года из минского «Динамо» и в котором сезон провел не слишком вдохновенно: три гола и семь передач в 35 матчах «регулярки» и один пас в пяти встречах плей-офф.

Первую шайбу за «Авангард» форвард отправил в ворота «Сочи». Через неделю с небольшим огорчил «Спартак». Также за 16 матчей он отметился двумя результативными передачами. На этом снайперские потуги находящегося не в лучшей форме игрока завершились. 1 ноября 2021 года «Авангард» поместил канадского белоруса в список отказов. Сезон он доигрывал в швейцарской «Лозанне». В 2022 году были четыре матча за «Висп» во второй лиге Швейцарии, после чего он вернулся на историческую родину. В Североамериканской хоккейной лиге, соревновании, невысоком по уровню, но все же профессиональном, Паре играет и сейчас – за «Сен-Жорж».

Еще один игрок, решивший попытать счастья сменой спортивного гражданства. Казахстанцем этнический швед стал еще в 2021 году после трех сезонов в «Барысе». В том же году перешел в ЦСКА, но уже к декабрю армейцы договорились с ним о расторжении контракта. Так новоявленный гражданин Казахстана очутился географически гораздо ближе к своей новой стране – в Омске. Что интересно, в ЦСКА его на следующий же день заменил канадец Даррен Диц, также получивший казахстанское гражданство.

Остаток чемпионата и плей-офф двухметровый швед провел скромно, в 21 матче отметившись четырьмя передачами. В Кубке Гагарина весной 2022-го омичи столкнулись с отъездом двух важных для команды защитников Оливера Каски и Вилле Покки. Также травмированы оказались Семен Чистяков и Кирилл Готовец. Пришлось подтягивать ребят из молодежного состава. Сведберг, выходивший на лед в паре с Дамиром Шарипзяновым, был не слишком здоров. Весной 2021 года он отправился на чемпионат мира в составе сборной Казахстана, но получил травму в матче с Канадой и выбыл до конца ЧМ.

Следующий сезон в составе «ястребов» оказался для Сведберга более цельным, хотя он нередко подвергался критике со стороны болельщиков. Его защищал Михаил Кравец, сменивший недавно назначенного наставника омичей Дмитрия Рябыкина. Но даже Кравец разок был сильно недоволен действиями Сведберга на льду. 21 марта 2023 года, уже в плей-офф, Виктор забил свой первый гол за «Авангард» и первый – после собственной 59-матчевой «засухи». Был в том плей-офф и еще один гол – «Ак Барсу», он пришелся уже на финал Восточной конференции. Увы, «Авангард» тогда выбыл из плей-офф.

В том же году команду покинул и Сведберг, перейдя в словацкий «Попрад». Там он выступает и сегодня.

Лучший нападающий ЧМ-2021, также показывавший высокую результативность в шведском «Лександе» (20 шайб и передач в 40 матчах) в «Авангарде» призван был заменить ушедшего в «Локомотив» Рида Буше. Цегларик рассказывал, что был в восторге от просмотра финала Кубка Гагарина и что хочет быть настоящим снайпером, который доверяет инстинктам.

К середине чемпионата словак постепенно встроился в командную игру, отойдя от индивидуальных действий, к которым тяготел сильнее. Получилось, может, не столь эффектно, как в Швеции, но 14 шайбами и 11 передачами он в чемпионате отметился.

После была олимпийская пауза. Цегларик со сборной Словакии завоевал бронзовые медали Олимпиады-2022. В плей-офф КХЛ он только ассистировал, удалось это ему 12 раз. Четыре из этих передач пришлись на фееричный матч с «Металлургом», завершившийся победой омичей 8:1. Впрочем, та серия запомнилась разухабистым хоккеем с обеих сторон, сильнее в нем преуспела «Магнитка», которая дошла до финала, где уступила ЦСКА.

Весной контракт Петера истек, и хоккеист перешел в швейцарский «Цуг». Сыграв там 38 матчей, возвратился в «Лександ», в котором зажигал до перехода в Омск. И там его статистика вновь вернулась на прежний уровень: в нынешнем сезоне он забросил те же 20 шайб и сделал 21 передачу. А «Лександ» вылетел в четвертьфинале шведского плей-офф.

В «Авангард» защитник перешел из «Нью-Джерси Девилз», хотя в составе «дьяволов» за 11 матчей никакими результативными действиями не отметился, если не считать двух минут штрафа. Это, вероятнее всего, и послужило поводом для расторжения контракта с габаритным словаком.

С «Авангардом» он побывал на предсезонном турнире в Сочи и свои впечатления от города-курорта описал так: «Что Сочи, что Флорида, что Марбелья – это примерно одинаковый уровень». Команде из этого южного города Ярош забил и свой первый гол в КХЛ. Вместе с этой шайбой он забросил еще две и отметился шестью передачами, а в конце декабря его обменяли в ЦСКА на защитника Дмитрия Алексеева. Как отметил генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин, просьба об обмене поступила со стороны Яроша.

В плей-офф словак участия не принял, но все же формально стал обладателем Кубка Гагарина в составе армейцев. В межсезонье права на защитника в обмен на денежную компенсацию получила череповецкая «Северсталь». Нынешний сезон он провел там. Его команда вылетела в первом раунде, но он успел в единственном выигранном матче забросить «Спартаку» победную шайбу. Контракт Яроша с череповчанами действует до конца следующего сезона.

Соглашение с форвардом финского «ХИФКА» подписали на год летом 2022 года, видя в нем плеймейкера. В Россию он добирался весело: из Вашингтона в Стамбул, оттуда – в Москву, а из столицы уже и до Омска не так далеко. Путешествие заняло около 45 часов.

В регулярном чемпионате американец забросил 14 шайб и сделал 16 передач в 67 матчах и искренне восхищался уровнем лиги, который оказался выше, чем он ожидал. Плей-офф в исполнении Алекса, пожалуй, оказался ниже, чем ждали от него: три шайбы и пять передач за 14 игр. После вылета «Авангарда» из плей-офф и истечения контракта с омичами желающий остаться в КХЛ форвард стал игроком «Амура». Там он провел предыдущий и нынешний сезоны. В феврале подписал с хабаровчанами новый двухлетний контракт.

С 2012 года молодой форвард большую часть игрового времени проводил в «Провиденс Брюинз», фарм-клубе «Бостон Брюинз». Закрепиться в составе «черно-золотых» ему удалось лишь три года спустя. Проведя там два с половиной сезона, хоккеист перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс». Сезон-2018/2019 для Спунера выдался неспокойным: из «Рейнджерс» он перешел в «Эдмонтон Ойлерз», а оттуда – в «Ванкувер Кэнакс», где через 11 матчей его выставили на драфт отказов. Так Райан оказался в швейцарском «Лугано». Но уже по ходу чемпионата-2019/2020 его оттуда выкупило минское «Динамо». За два сезона канадец прижился там и перед плей-офф в 2021 году заявлял, что его команда одна из лучших в лиге и способна обыграть любого соперника. Правда, сам в Кубке Гагарина из-за травмы не сыграл, а минчан из розыгрыша выбил СКА. Может быть, динамовцам не хватило Спунера?

Возможность проверить эту теорию представилась два года спустя. Спунер за это время успел съездить в сезонную командировку в «Автомобилист» и вернуться в Минск. Первый раунд вновь свел петербургских армейцев и минчан. Участие Райана позволило продлить серию на один матч: теперь «Динамо» уступило в шести играх.

В межсезонье канадец перешел в «Авангард», заменив на легионерской позиции ушедшего Корбэна Найта. Через некоторое время Райана, благодаря клубным соцсетям, окрестили Ложкиным. Дело в том, что в оригинале его фамилия пишется Spooner, а spoon в переводе с английского – ложка. Наряду с новым прозвищем он обрел и общий язык с партнерами по тройке нападения Ридом Буше и Владимиром Ткачевым. Это трио стало лучшим по итогам нынешней «регулярки» и организовало 66 шайб в ворота соперников.

Но в плей-офф «Ложкин» захандрил. Он не отметился результативными действиями в серии с «Ладой» и пропустил первые два матча второго раунда против «Локомотива». Главный тренер Михаил Кравец говорил, что у канадца прихватило живот. Но по ходу этой серии наставник расстался со своим постом, а Спунер, чье звено «железнодорожники» старательно прикрывали, периодически вырывался из-под опеки. Это вылилось в голевые передачи к победным шайбам в третьем, пятом и шестом матчах. Кстати, в игре под номером 5 он еще и сравнял счет. Увы, это помогло «ястребам» лишь удлинить серию до предела.

Контракт канадца с «Авангардом» истекает 30 апреля. О своем будущем он пока высказывается неопределенно. Говорит, что нужно съездить домой, повидаться с женой, с собакой. Вот когда посоветуются, тогда и решение появится. А генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов дал понять, что Райана Спунера в команде не будет.

А вот этому иностранцу не довелось показать в «Авангарде» всего, на что он способен. Большая часть его карьеры прошла в Чехии и Словакии, откуда Шулак отправился в финский «Пеликанс». Доиграв там сезон, он уехал за океан, попав в систему «Детройта», однако сыграл за «Красные крылья» лишь шесть матчей. В межсезонье 2019 года он подписал контракт с «Северсталью». Либор надеялся, что в Череповце его полюбят так же, как еще одного чеха Йозефа Страку, но этого не произошло, уже в ноябре клуб расторг соглашение. Шулаку после этого пришлось поколесить по Европе: Финляндия («Коувола КооКоо» и «Кярпят»), снова Россия («Адмирал»), Швеция («Эребру») и вновь возвращение в «Адмирал», где он стал капитаном команды.

С «Авангардом» чех заключил контракт в 2023 году. Зарплата его здесь по сравнению с клубом из Владивостока возросла более чем вдвое, так что удержать его было сложно. И тем не менее по ходу сезона Либор начинал все реже попадать в состав, и в ноябре его обменяли... да, вновь в «Адмирал», который, похоже, стал для Либора родным. По словам Шулака, в Омске он притормозил. Возможно, в более привычном Владивостоке защитник вновь разгонится. Контракт с дальневосточниками рассчитан до конца следующего сезона.

Вакансию легионера после ухода из команды Либора Шулака заполнили опытным словаком Томашем Юрчо. Этот хоккеист очень рано уехал в США и в 20 лет пробился в состав «Детройт Ред Уингс», где отыграл более трех сезонов. Потом он оправился в «Чикаго Блэкхоукс», где провел полтора года. В его заокеанской карьере было еще два клуба НХЛ. Всего Юрчо провел в сильнейшей лиге мира 231 матч.

В 2021 году словак вернулся в Евразию, точнее – в азиатскую часть материка. Он пополнил состав «Барыса». За клуб из Астаны Юрчо выступал, в общем-то, неплохо, в этом же сезоне помог сборной Словакии выиграть бронзу Олимпиады, но уже летом оказался в «Кунлуни». Эта команда хоть и считается азиатской, но базируется в Подмосковье. Можно сказать, что словацкий нападающий наконец-то вернулся в Европу. Сезон в китайско-подмосковной команде получился хорошим, после чего Томаш уехал в более статусный швейцарский «Давос». Уже оттуда его и переманили в «Авангард».

Интересно, что контракт с Юрчо был подписан в конце 2023 года, но и после этого словак продолжил играть за «Давос». Руководство швейцарского клуба попросило омских коллег дать возможность нападающему помочь своей прежней команде на Кубке Шпенглера. Этот турнир «Давос» выиграл, после чего Юрчо приехал в Омск и неплохо провел остаток сезона. Он забросил несколько важных шайб, в том числе и в плей-офф, а также успел слепить с болельщиками пельмени. Но контракт с 31-летним легионером пока не продлен. Руководство «Авангарда» просчитывает разные варианты.

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Вот такие игроки выступали за «Авангард» на протяжении ряда сезонов. Обо всех новичках, которые пополнят состав команды в межсезонье, а также о тех игроках, кто ее покинет, вы можете оперативно узнавать на страницах РИА «Омск-информ». Причем в этих случаях их гражданство значения иметь не будет.