Приехавшая по приглашению известного предпринимателя и мецената Святослава Капустина уникальная группа Alizbar & Ann’Sannat провела два концерта в один день.

Приехавшая по приглашению известного предпринимателя и мецената Святослава Капустина уникальная группа Alizbar & Ann’Sannat провела два концерта в один день.

Накануне в Омске состоялись два концерта самобытной группы Alizbar & Ann’Sannat. Днем – для детской, вечером – для взрослой аудитории. Основателем группы является арфист-виртуоз, российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор Элизбар (Эдуард) Шухари. Более 30 лет он сочиняет и играет в стилях фолк, неоренессанс, кельтскую музыку, баллады. А еще Элизбар, похоже, изобрел свой собственный стиль – музыка-сказка.

То, что группа творит на сцене, удивляет даже искушенных меломанов. Элизбар сразу дал понять, что зрителей ждет не просто концерт, а своего рода психотерапевтический сеанс.

– Название нашей группы Ann’Sannat переводится, как «сказки, рассказанные музыкой» или «сказки в песнях». Мы рассказываем непростые сказки, которые попадают в сердце через музыку. В каждом из нас живет внутренний ребенок, как говорят психологи. И звучащая музыка направлена именно к внутреннему ребенку, несмотря на все ваши чины, звания, возраст, – заинтриговал Элизбар.

Музыкант, уже много лет виртуозно играющий на кельтской арфе, подчеркнул особенность этого древнейшего инструмента. Арфа – это самый терапевтический инструмент в природе. Оказывается, во многих странах практикуется арфотерапия. Извлекая звуки из инструмента в определенной тональности, арфотерапевт расслабляет пациента. «Развязываются» узелки напряжения, снимаются зажимы – все это благотворно влияет на весь организм.

Буквально с первых композиций многие действительно ощутили расслабляющий эффект. Но постепенно режим «медитации» сменялся более энергичными произведениями. Как и обещал, Элизбар рассказывал своим особым языком о своих впечатлениях от путешествий по разным уголкам мира.

К примеру, одна из композиций навеяна посещением горы Мангуп в Крыму.

– Каждый камень, каждое живое существо, и гора, и дерево имеют собственную музыку. Поднявшись на гору Мангуп, буквально услышал ту музыкальную ткань, что оплетает это место, – поделился Элизбар.

И конечно же, были и музыкальные сказки, и волшебство. Словно фокусники, музыканты доставали все новые и новые инструменты, о существовании некоторых большинство зрителей, скорее всего, раньше и не догадывалось. Например, старинная органелла. Примерно на таких играли путешествующие менестрели и барды в средние века. Также удалось услышать звучание ханги, полусфер, вибратонов. Прозвучало даже соло на хрустальных поющих чашах в исполнении Анны Батуровой, тоже музыканта-мультиинструменталиста.

Сам Элизбар, кроме кельтской арфы и классической гитары, играл на бузуки, флейте любви, боуране, а еще продемонстрировал особую технику обертонного пения... Всего музыкант освоил около 200 инструментов, кажется, что он сможет сыграть на чем угодно. В его коллекции более 400 редких инструментов. Аккомпанировала музыкантам виолончелистка, лауреат многих конкурсов Катерина Одинцова.

Более двух часов пролетели незаметно. Зрители поблагодарили музыкантов бурными овациями. Прощаясь, Элизбар выразил признательность присутствовавшему на концерте Святославу Капустину за приглашение выступить в Омске.