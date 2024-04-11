Омск-Информ
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·Общество

Ее аккредитация продлится до апреля следующего года.
В регионе аккредитацию получила физкультурно-спортивная федерация лазерного боя Омской области. Соответствующий приказ регионального Минспорта появился на портале правовой информации. 
–  Аккредитовать региональную физкультурно-спортивную организацию общественную организацию «Федерация лазерного боя Омской области» сроком до 2 апреля 2025 года, – говорится в документе.
Согласно ЕГРЮЛ, главой федерации является Юлия Кузнецова, которая также возглавляет областную федерацию страйкбола и региональное отделение федерации лазертага России. 
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·Общество

Ее аккредитация продлится до апреля следующего года.
В регионе аккредитацию получила физкультурно-спортивная федерация лазерного боя Омской области. Соответствующий приказ регионального Минспорта появился на портале правовой информации. 
–  Аккредитовать региональную физкультурно-спортивную организацию общественную организацию «Федерация лазерного боя Омской области» сроком до 2 апреля 2025 года, – говорится в документе.
Согласно ЕГРЮЛ, главой федерации является Юлия Кузнецова, которая также возглавляет областную федерацию страйкбола и региональное отделение федерации лазертага России. 
1458