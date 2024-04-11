Престарелого водителя также лишили права управлять автомобилем на три года.

Престарелого водителя также лишили права управлять автомобилем на три года.

Марьяновский суд вынес приговор 70-летнему местному жителю, который сбил женщину и сбежал. В качестве наказания ему назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Еще на три года его лишили водительских прав.

Авария произошла 7 апреля прошлого года. Мужчина ехал по дороге и сбил женщину, которая шла в попутном направлении. Она получила тяжелые травмы, а сельчанин уехал с места аварии. В суде он признал свою вину. Свой побег мужчина объяснил тем, что не заметил, как сбил пешехода. Об аварии он якобы узнал от сотрудников ГИБДД.

Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу. Его могут обжаловать обе стороны.