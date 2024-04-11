Омск-Информ
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·Происшествия

Такого наказания просит для нее прокурор, но окончательное решение примет суд.
В Большеуковском суде закончились прения по уголовному делу об истязании и хулиганстве, в которых обвиняют 16-летнюю воспитанницу детдома. Прокурор просит в качестве наказания отправить девушку на 3 года в воспитательную колонию.
Напомним, бывшую воспитанницу Большеуковского дома детства и старосту группы обвиняют в том, что она била и унижала других воспитанников. Она также стреляла в детей из пневматического пистолета. Об издевательствах стало известно после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой староста группы заставляет другую девочку голыми руками мыть унитаз.
Отметим, что девушка частично признала вину. 23 апреля она выступит с последним словом.
1609
·Происшествия

Такого наказания просит для нее прокурор, но окончательное решение примет суд.
В Большеуковском суде закончились прения по уголовному делу об истязании и хулиганстве, в которых обвиняют 16-летнюю воспитанницу детдома. Прокурор просит в качестве наказания отправить девушку на 3 года в воспитательную колонию.
Напомним, бывшую воспитанницу Большеуковского дома детства и старосту группы обвиняют в том, что она била и унижала других воспитанников. Она также стреляла в детей из пневматического пистолета. Об издевательствах стало известно после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой староста группы заставляет другую девочку голыми руками мыть унитаз.
Отметим, что девушка частично признала вину. 23 апреля она выступит с последним словом.
1609