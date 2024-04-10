Омск-Информ
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·Политика

Его собираются повысить. Чиновник уходит из мэрии в правительство.
Первый заместитель директора департамента контроля Вадим Матвеев собирается покинуть свой пост. Как сообщает «СуперОмск», он станет заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области.
Напомним, первым замом директора департамента контроля Матвеев работает с апреля 2022 года. Структурное подразделение мэрии следит за благоустройством, обеспечением чистоты и порядка, а также за нестационарной торговлей и работой общественного транспорта.
Отметим, что у главы Минприроды Татьяны Хаврониной уже есть два заместителя – Сегей Палагута и Александр Володев. Однако недавно губернатор подписал указ об увеличении числа замов до четырех.
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·Политика

Его собираются повысить. Чиновник уходит из мэрии в правительство.
Первый заместитель директора департамента контроля Вадим Матвеев собирается покинуть свой пост. Как сообщает «СуперОмск», он станет заместителем министра природных ресурсов и экологии Омской области.
Напомним, первым замом директора департамента контроля Матвеев работает с апреля 2022 года. Структурное подразделение мэрии следит за благоустройством, обеспечением чистоты и порядка, а также за нестационарной торговлей и работой общественного транспорта.
Отметим, что у главы Минприроды Татьяны Хаврониной уже есть два заместителя – Сегей Палагута и Александр Володев. Однако недавно губернатор подписал указ об увеличении числа замов до четырех.
2179