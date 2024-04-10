Омск-Информ
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·Общество

Из-за ожогов он перенес пересадку кожи и все еще восстанавливается, но уже дома.
Омича, который 16 марта попал в ДТП на трассе Тюмень – Омск и вытаскивал пассажиров из горящей маршрутки, выписали из больницы. Как сообщает omsk.aif.ru, он еще восстанавливается.
– Держится бодрячком, а так ходит, но тяжеловато, ноги болят. Кожу пересаживали с ног на руки, и руки перебинтованные. А так в порядке, – рассказала сестра пострадавшего Ирина.
Напомним, у одной из фур на трассе разорвало колесо. Она выехала на встречку и столкнулась с другим большегрузом и маршруткой. Все три автомобиля загорелись. Иван ехал в маршрутке из Омска в Тюкалинск. Он спасся и даже вытащил из горящей машины двух пассажиров, одного из которых сумели спасти медики.
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·Общество

Из-за ожогов он перенес пересадку кожи и все еще восстанавливается, но уже дома.
Омича, который 16 марта попал в ДТП на трассе Тюмень – Омск и вытаскивал пассажиров из горящей маршрутки, выписали из больницы. Как сообщает omsk.aif.ru, он еще восстанавливается.
– Держится бодрячком, а так ходит, но тяжеловато, ноги болят. Кожу пересаживали с ног на руки, и руки перебинтованные. А так в порядке, – рассказала сестра пострадавшего Ирина.
Напомним, у одной из фур на трассе разорвало колесо. Она выехала на встречку и столкнулась с другим большегрузом и маршруткой. Все три автомобиля загорелись. Иван ехал в маршрутке из Омска в Тюкалинск. Он спасся и даже вытащил из горящей машины двух пассажиров, одного из которых сумели спасти медики.
4873