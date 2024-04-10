Омск-Информ
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·Общество

В феврале женщина причинила телесные повреждения своему внуку и престарелой матери.
Кировский районный суд избрал меру пресечения для 57-летней омички, напавшей на своего внука и престарелую мать. Суд отправил женщину в СИЗО.
Напомним, что происшествие произошло 16 февраля в квартире дома на улице Дмитриева. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им 9-летнего внука. После она ударила ножом свою 86-летнюю мать. Остановили омичку родители мальчика.
После происшествия женщина пыталась покончить с собой. Она какое-то время находилась в больнице. Не было понятно, выживет ли женщина. Но после того, как ее самочувствие улучшилось, омичке ужесточили меру пресечения.
1504
·Общество

В феврале женщина причинила телесные повреждения своему внуку и престарелой матери.
Кировский районный суд избрал меру пресечения для 57-летней омички, напавшей на своего внука и престарелую мать. Суд отправил женщину в СИЗО.
Напомним, что происшествие произошло 16 февраля в квартире дома на улице Дмитриева. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им 9-летнего внука. После она ударила ножом свою 86-летнюю мать. Остановили омичку родители мальчика.
После происшествия женщина пыталась покончить с собой. Она какое-то время находилась в больнице. Не было понятно, выживет ли женщина. Но после того, как ее самочувствие улучшилось, омичке ужесточили меру пресечения.
1504