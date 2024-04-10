В прошлом году соискатели в возрасте старше 60 лет получили более 5 тысяч предложений о работе.

В прошлом году соискатели в возрасте старше 60 лет получили более 5 тысяч предложений о работе.

Омские работодатели стали чаще трудоустраивать сотрудников старшего возраста. К такому выводу пришли эксперты hh.ru. В прошлом году соискатели в возрасте старше 60 лет получили более 5 тысяч предложений о работе.

– Важно понимать: рост этот был с очень низкой «базы», то есть на долю приглашений соискателям в возрасте от 61 года и старше приходится менее одного процента от всех приглашений в регионе. По итогам 2023 года, даже с учетом колоссального роста спроса, это лишь 0,5 % от всех отправленных приглашений в Омской области, – рассказала директор «hh.ru Сибирь» Екатерина Дегтярева.

При этом самыми востребованными работниками в регионе остаются люди в возрасте 19–30 лет. За прошлый год на них пришлось более половины от всех приглашений на вакансии.