На самокатах сервиса Whoosh появилась новая технология. Она будет распознавать количество людей во время поездки. Нарушителям грозят штрафы.

На самокатах сервиса Whoosh появилась новая технология. Она будет распознавать количество людей во время поездки. Нарушителям грозят штрафы.

С сегодняшнего дня сервис Whoosh запустил новую технологию под названием «Антитандем». Она будет определять количество людей на самокате во время поездки.

– Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и т. д. Или, например, нечего опасаться тем, кто едет с тяжелым рюкзаком – модель среагирует на количество человек, а не на вес, – рассказали в компании.

Сначала нарушителям будут снижать скорость, а потом их будут штрафовать и блокировать. Новая технология уже заработала в Санкт-Петербурге. Вскоре ее запустят в остальных городах.