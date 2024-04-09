Омск-Информ
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·Общество

На самокатах сервиса Whoosh появилась новая технология. Она будет распознавать количество людей во время поездки. Нарушителям грозят штрафы.

С сегодняшнего дня сервис Whoosh запустил новую технологию под названием «Антитандем». Она будет определять количество людей на самокате во время поездки.

– Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и т. д. Или, например, нечего опасаться тем, кто едет с тяжелым рюкзаком – модель среагирует на количество человек, а не на вес, – рассказали в компании.

Сначала нарушителям будут снижать скорость, а потом их будут штрафовать и блокировать. Новая технология уже заработала в Санкт-Петербурге. Вскоре ее запустят в остальных городах.

·Общество

На самокатах сервиса Whoosh появилась новая технология. Она будет распознавать количество людей во время поездки. Нарушителям грозят штрафы.

С сегодняшнего дня сервис Whoosh запустил новую технологию под названием «Антитандем». Она будет определять количество людей на самокате во время поездки.

– Детектирование сработает на поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и т. д. Или, например, нечего опасаться тем, кто едет с тяжелым рюкзаком – модель среагирует на количество человек, а не на вес, – рассказали в компании.

Сначала нарушителям будут снижать скорость, а потом их будут штрафовать и блокировать. Новая технология уже заработала в Санкт-Петербурге. Вскоре ее запустят в остальных городах.