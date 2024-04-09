Столько можно зарабатывать в медицине, а также в сферах продаж и ремонта техники.

Столько можно зарабатывать в медицине, а также в сферах продаж и ремонта техники.

Сервис SuperJob отобрал самые высокооплачиваемые предложения о работе в Омске в этом месяце. В топ-3 вошли вакансии врача – анестезиолога-реаниматолога, специалиста по продажам банковских продуктов и автослесаря по ремонту грузовой техники.

Врача – анестезиолога-реаниматолога ищет наркологическая клиника «Свобода». Специалисту предлагают зарплату от 120 тыс. рублей. Специалист по продажам требуется в «Альфа Банк». Опыт для этой вакансии не требуется, а платить обещают 100 тыс. рублей в месяц. Автослесарь по ремонту грузовой техники на сервисной станции Volvo Trucks может зарабатывать от 90 тыс. рублей.

Отметим также, что в Омске открылась вакансия начальника сектора продаж с зарплатой от 85 тысяч и вакансия водителя погрузчика с зарплатой от 80 до 110 тысяч.