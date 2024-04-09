Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Сегодня его нижнюю часть и подоконники перекрасили обратно в бежевый и зеленый.
Владелец омского ресторана NANA Антон Назаренко сдержал обещание и вернул фасаду исторического здания на Любинском проспекте первоначальный вид. Как сообщает «Омск_путеводитель», нижнюю часть перекрасили обратно в бежевый, а подоконники – в зеленый.
Напомним, вчера предприниматель без согласования покрасил часть здания в синий и бордовый цвета. Горожане забили тревогу, и Назаренко пообещал перекрасить все обратно, а мэр Омска Сергей Шелест – проконтролировать восстановление цветового стиля улицы.
Предприниматель хотел выкрасить здание в цвета ресторана. Как сам признался, он не подумал о том, что изменение цвета нужно согласовывать с властями.
·Экономика/Бизнес

Сегодня его нижнюю часть и подоконники перекрасили обратно в бежевый и зеленый.
Владелец омского ресторана NANA Антон Назаренко сдержал обещание и вернул фасаду исторического здания на Любинском проспекте первоначальный вид. Как сообщает «Омск_путеводитель», нижнюю часть перекрасили обратно в бежевый, а подоконники – в зеленый.
Напомним, вчера предприниматель без согласования покрасил часть здания в синий и бордовый цвета. Горожане забили тревогу, и Назаренко пообещал перекрасить все обратно, а мэр Омска Сергей Шелест – проконтролировать восстановление цветового стиля улицы.
Предприниматель хотел выкрасить здание в цвета ресторана. Как сам признался, он не подумал о том, что изменение цвета нужно согласовывать с властями.