Омск-Информ
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·Общество

По словам Антона Назаренко, он не знал, что цвет нижней части здания нужно согласовывать с властями. Бизнесмен вернет все в первоначальный вид.

Омский предприниматель Антон Назаренко прокомментировал покраску в синий цвет нижней части здания на Любинском проспекте, в котором располагается ресторан NANA. По словам бизнесмена, он не знал, что это нужно согласовывать с властями.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», на перекраску в синий цвет одного из здания на Любинском проспекте обратили внимание горожане. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. В ситуацию вмешался мэр Сергей Шелест, заявивший, что «эта инициатива остановлена, цветовой стиль улицы будет сохранен».

– Основные цвета ресторана – бордовый и синий. Мы решили сделать вход ярким. Цвет самого здания не трогали, покрасили именно нижнюю часть. Мы что-то не подумали, что яркий цвет нужно согласовывать, – сказал Назаренко в комментарии порталу НГС55. – Не подумали, что это будет сильно выделяться. С точки зрения визуала это красиво и ярко. Но с точки зрения города... Мы уберем этот синий цвет, покрасим обратно в бежевый. Думаю, в среду уже все вернется.

Вероятнее всего, за свою самостоятельность предприниматель будет оштрафован департаментом контроля мэрии.

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·Общество

По словам Антона Назаренко, он не знал, что цвет нижней части здания нужно согласовывать с властями. Бизнесмен вернет все в первоначальный вид.

Омский предприниматель Антон Назаренко прокомментировал покраску в синий цвет нижней части здания на Любинском проспекте, в котором располагается ресторан NANA. По словам бизнесмена, он не знал, что это нужно согласовывать с властями.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», на перекраску в синий цвет одного из здания на Любинском проспекте обратили внимание горожане. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях. В ситуацию вмешался мэр Сергей Шелест, заявивший, что «эта инициатива остановлена, цветовой стиль улицы будет сохранен».

– Основные цвета ресторана – бордовый и синий. Мы решили сделать вход ярким. Цвет самого здания не трогали, покрасили именно нижнюю часть. Мы что-то не подумали, что яркий цвет нужно согласовывать, – сказал Назаренко в комментарии порталу НГС55. – Не подумали, что это будет сильно выделяться. С точки зрения визуала это красиво и ярко. Но с точки зрения города... Мы уберем этот синий цвет, покрасим обратно в бежевый. Думаю, в среду уже все вернется.

Вероятнее всего, за свою самостоятельность предприниматель будет оштрафован департаментом контроля мэрии.

1100