Один из предпринимателей решил внести разнообразие в облик Любинского проспекта. Ему уже ответил мэр.

Один из предпринимателей решил внести разнообразие в облик Любинского проспекта. Ему уже ответил мэр.

Некоторые омичи обратили внимание на то, что одно из зданий на Любинском проспекте вдруг начали перекрашивать.

– Местные предприниматели решили изуродовать Любинский и покрасить исторические здания в цвета тюремных камер, – написал один из жителей города в соцсети и прикрепил соответствующее фото.

Такая «покраска» Любинского проспекта возмутила не только обычных горожан, но и мэра Сергея Шелеста.

– Уважаемые омичи и гости нашего города, появилась информация о том, что один из предпринимателей решил самостоятельно внести разнообразие в облик Любинского проспекта и окрасил часть занимаемого им здания в синий цвет. Спешу сообщить, что эта инициатива остановлена, цветовой стиль улицы будет сохранен. Бизнесмен вернет все в нормативное состояние, специалисты департамента контроля администрации города за этим проследят, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Вероятно, предприниматель, который так разнообразил облик исторического центра, должен будет не только вернуть зданию прежний цвет, но и заплатить штраф за свое художественное творчество.