Важно не только прибраться в своем дворе или на другой территории, но и складировать мешки там, где полагается.

Важно не только прибраться в своем дворе или на другой территории, но и складировать мешки там, где полагается.

Весной, когда проводятся субботники и средники, очень важно не только провести генеральную уборку городских территорий, но и предотвратить образование свалок мусора, шин и веток. В Омске уже завтра предприятия и организации города проведут первые средники. Напоминаем, что во дворах многоквартирных домов порядок должна наводить управляющая организация.

По окончании субботников отходы от уборки дворовых территорий следует складировать в мешках около контейнерных площадок. Важно не выносить мешки на проезды или выставлять их к дороге. Хозяйствующие субъекты должны убирать прилегающие территории и самостоятельно организовывать вывоз собранного мусора. Аналогично дворам, запрещено выставлять мешки с отходами к дороге или выбрасывать их на территории общего пользования или санитарных площадок во дворах и в частном секторе. Особое внимание в мэрии обращают на недобросовестные автосервисы, предпринимателей, реализующих плодоовощную продукцию и строительные материалы.

Службы учреждений «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» проводят санитарную очистку территорий общего пользования и полос отводы дорог. Традиционно во время субботника большую помощь с вывозом отходов оказывает региональный оператор ООО «Магнит». Кстати, региональный оператор организовал горячую линию для вопросов об утилизации твердых коммунальных отходов: 35-25-25 и 8-962-054-85-53. Также полезная информация по видам отходов и способам их утилизации представлена в карточках.

Субботники и средники – это замечательная возможность для всех жителей Омска внести свой вклад в улучшение окружающей среды. Нужно помнить, что правильная утилизация отходов является важной частью заботы о городе и окружающей среде. Омичей призывают работать вместе для создания чистого и ухоженного города, в котором приятно жить.