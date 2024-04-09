Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вода в селе Сибирское Русско-Полянского района за сутки опустилась на 20 см.

Ситуация в Русско-Полянском районе, где в минувшие выходные боролись с паводком, постепенно нормализуется.

- Вода за сутки опустилась на 20 сантиметров. Приняли решение переместить насосные станции в места, где остаются подтопленные территории, - сообщил глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков. - Вопрос держу на личном контроле. Сегодня проведем первое организационное заседание комиссии, на которой разработаем график выездов в поселения.

Напомним, что на выходных затопило несколько десятков домов в селах Сибирское и Цвеочное Русско-Полянского района. Дорогу, соединяющие эти населенные пункты с райцентром, даже пришлось перекапывать для пропуска воды. Это принесло результаты.

·Общество

Вода в селе Сибирское Русско-Полянского района за сутки опустилась на 20 см.

Ситуация в Русско-Полянском районе, где в минувшие выходные боролись с паводком, постепенно нормализуется.

- Вода за сутки опустилась на 20 сантиметров. Приняли решение переместить насосные станции в места, где остаются подтопленные территории, - сообщил глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков. - Вопрос держу на личном контроле. Сегодня проведем первое организационное заседание комиссии, на которой разработаем график выездов в поселения.

Напомним, что на выходных затопило несколько десятков домов в селах Сибирское и Цвеочное Русско-Полянского района. Дорогу, соединяющие эти населенные пункты с райцентром, даже пришлось перекапывать для пропуска воды. Это принесло результаты.