Омск-Информ
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·Общество

До конца месяца магнитное поле Земли будет оставаться спокойным.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнили прогноз магнитных бурь на ближайший месяц. Возмущение магнитосферы, которое ожидалось 16 и 17 апреля, не произойдет.
До начала следующего месяца магнитосфера Земли будет спокойной. Магнитные бури в Омске возможны 6 мая.
Отметим, что вероятность магнитной бури сегодня составляет всего 10 %.
·Общество

До конца месяца магнитное поле Земли будет оставаться спокойным.
Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнили прогноз магнитных бурь на ближайший месяц. Возмущение магнитосферы, которое ожидалось 16 и 17 апреля, не произойдет.
До начала следующего месяца магнитосфера Земли будет спокойной. Магнитные бури в Омске возможны 6 мая.
Отметим, что вероятность магнитной бури сегодня составляет всего 10 %.