Одна из собак сильно укусила ребенка. Теперь чиновники заплатят матери ребенка 100 тысяч.

Одна из собак сильно укусила ребенка. Теперь чиновники заплатят матери ребенка 100 тысяч.

В Омской области суд вынес решение в пользу женщины, 11-летнего сына которой укусила собака.

ЧП произошло еще 22 июня прошлого года. Тогда в селе Лузино рядом со школой к мальчику подбежала стая собак, одна из которых укусила его за правую голень.

– С полученными травмами мальчик обратился в медицинское учреждение, где ему оказали первую помощь, остановили кровотечение и наложили швы, так как в месте укуса образовалась рваная рана, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

После произошедшего мать ребенка обратилась в надзорное ведомство, чтобы взыскать компенсацию морального вреда с тех, кто недосмотрел за собаками. Так как собственника у собак не было, прокурор Омского района Сергей Пономарев обратился в суд, чтобы взыскать 100 тыс. рублей с местной администрации.

Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования. Но чиновники не согласились с суммой компенсации и оспорили решение суда. Однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.