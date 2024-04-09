Сразу 6 самолетов вовремя не прилетели в Омск. Задерживаются вылеты и обратных рейсов. Также омичи не могут улететь в Наманган.

Сразу 6 самолетов вовремя не прилетели в Омск. Задерживаются вылеты и обратных рейсов. Также омичи не могут улететь в Наманган.

Туман внес значительные коррективы в расписание Омского аэропорта. Так, сегодня с утра видимость составляет не более 200 метров. Как сообщили в аэропорту, из-за этого в Омск вовремя не смогли вылететь четыре рейса из Москвы и два самолета из Санкт-Петербурга.

Задержки составляют от 2 до 6 часов. Все лайнеры ожидали разрешения в аэропорту вылета. Сейчас все задержанные рейсы направляются в Омск.

Также задерживаются и обратные рейсы.

Не могут омичи пока улететь и в город Наманган, что в Узбекистане. Здесь задержка более серьезна. Лайнер должен взять курс на среднюю Азию в 00:20, но ожидается, что он вылетит с опозданием примерно на 9 часов.