Благодаря поддержке омского мецената Святослава Капустина, в прошлом году издали уникальный сборник. Еще большую уникальность ему придают пожелания, оставленные обычными людьми. Вскоре книги передадут российским бойцам.

Благодаря поддержке омского мецената Святослава Капустина, в прошлом году издали уникальный сборник. Еще большую уникальность ему придают пожелания, оставленные обычными людьми. Вскоре книги передадут российским бойцам.

В Исилькуле прошла необычная акция. Туда привезли 180 экземпляров сборника патриотической поэзии и прозы омских писателей «Координаты СВОим». Этот сборник, изданный в прошлом году, посвящен подвигу российских офицеров и солдат – участников специальной военной операции.

– К нам со своими стихами, со своими песнями приехали писатели, поэты – те, кто печатался в этом сборнике, – рассказала РИА «Омск-информ» директор МБУ «Исилькульская централизованная библиотечная система» Елена Назаренко. – На нашем мероприятии воины-интернационалисты пели песни под гитару. А наши библиотекари и студенты читали стихи.

На мероприятии присутствовали студенты, молодежь, педагоги, пенсионеры. Всем им было вручено по экземпляру книги, чтобы они могли оставить там какую-то заметку или пожелание. После этого книги возвращались. Их упаковали и в ближайшее время отправят солдатам, которые находятся в зоне специальной военной операции.

– Я увидела даже четверостишья, которые карандашом или ручкой оставляли в книгах, – продолжает Елена Назаренко. – Я спрашиваю: «А чьи это стихи вы пишите?» Люди говорят, что сами сочинили и держали в своей душе, в своем сердце, а теперь появилась возможность выразить их на бумаге.

Это мероприятие не состоялось бы без помощи известного омского предпринимателя и мецената Святослава Капустина. Именно он выделил средства на издание этого сборника.

– Насколько я помню, тираж этих книг изначально был 5000 экземпляров, но потом поняли, что этого количества не хватает, и вышел дополнительный тираж еще в 5000 экземпляров, – рассказывает Елена Назаренко. – Эти книги особенные. Вы знаете, необычно для нас, библиотекарей, держать такое уникальное издание. Спасибо Святославу Николаевичу за такую инициативу и финансовую помощь.

Стоит сказать, что в Исилькуле проходит много мероприятий, посвященных подвигу российских солдат, участвующих в СВО. В частности, открыта мемориальная выставка, посвященая погибшим во время специальной военной операции жителям Исилькуля и Исилькульского района. Активисты ездят с этой выставкой по селам, где жили погибшие ребята. Также представители бюджетного учреждения держат тесную связь с родителями и женами погибших бойцов.