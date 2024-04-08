Омск-Информ
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·Общество

От воды удалось освободить 41 дом и 113 приусадебных участков. Работы продолжаются.

В Омской области продолжают бороться с паводком. За прошедшие сутки в регионе удалось освободить от воды еще 41 дом и 113 приусадебных участков. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Работы продолжаются во всех районах, попавших в зону весеннего паводка. На всей территории Омской области действует режим повышенной готовности. Ситуация на контроле, – отметил Хоценко.

Напомним, ситуация с паводком в регионе обострилась в пятницу, 5 апреля. Тогда в зоне подтопления оказались около 36 домов и 20 приусадебных участков.

·Общество

От воды удалось освободить 41 дом и 113 приусадебных участков. Работы продолжаются.

В Омской области продолжают бороться с паводком. За прошедшие сутки в регионе удалось освободить от воды еще 41 дом и 113 приусадебных участков. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

– Работы продолжаются во всех районах, попавших в зону весеннего паводка. На всей территории Омской области действует режим повышенной готовности. Ситуация на контроле, – отметил Хоценко.

Напомним, ситуация с паводком в регионе обострилась в пятницу, 5 апреля. Тогда в зоне подтопления оказались около 36 домов и 20 приусадебных участков.