Потери бюджета из-за внедрения бескондукторной системы оплаты проезда чиновники ведомства оценили в 180 млн рублей. Контролеры не справляются.

Потери бюджета из-за внедрения бескондукторной системы оплаты проезда чиновники ведомства оценили в 180 млн рублей. Контролеры не справляются.

Каждый восьмой пассажир общественного транспорта, работающего без кондукторов, не оплачивает проезд. Потери бюджета Омска из-за безбилетников оцениваются в 180 млн рублей, говорится в отчете главы департамента транспорта омской мэрии Вадима Кормильца, с которым он выступит в горсовете 11 апреля.

– В середине 2023 года было проведено тестирование системы подсчета пассажиропотока на транспорте. Система осуществляет распознавание человека, а также подсчет вошедших и вышедших пассажиров. Итоговые данные были проверены «ручным» способом, выявленные отклонения в среднем составляют 0,89 %. Затем было произведено сравнение количества вошедших и вышедших пассажиров и фактически произведенных транзакций. Тестовые испытания показали потери в оплате проезда на транспорте, работающем с использованием бескондукторной системы, до 12 %, – цитирует доклад Кормильца портал «Город55».

Бороться с зайцами в автобусах, троллейбусах и трамваях, где нет кондукторов, чиновники дептранса рассчитывали с помощью контролеров, однако результаты их работы пока не впечатляют. По состоянию на 20 марта они совершили 334 рейда, проверили около 10 тыс. автобусов, «дообилетили» 19 240 человек, а также составили 1208 актов об административном правонарушении.

На сегодняшний день 77 % общественного транспорта в Омске работает без кондукторов. Их заменили валидаторами.