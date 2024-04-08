Прокуратура решила, что в Русско-Полянском районе не было принято должных мер по предупреждению и ликвидации паводка.
Прокурор Русско-Полянского района Александр Ступник последние 3 дня координировал проведение аварийно-спасательных работ в подтопленных селах Сибирское и Цветочное.
Напомним, что с 5 апреля на территории Русско-Полянского района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Прокурор района также посетил пункты временного размещения граждан, побеседовал с людьми, которым разъяснил порядок возмещения ущерба, причиненного в результате подтопления.
По мнению надзорного ведомства, местные власти не доработали в период паводка.
– В связи с непринятием должных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации внесено представление главе Русско-Полянского района, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Стоит сказать, что глава Русско-Полянского района Алексей Огорелков также на протяжении трех последних дней находился в затопленных селах.
А прокуратура будет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Также взят на контроль вопрос возмещения людям причиненного ущерба.