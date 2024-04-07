За сутки часть строений удалось освободить от последствий весеннего паводка.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о ситуации с паводком в Омской области. По его словам, часть домов и дач освобождено от воды. Но до окончательной победы над стихией еще далеко. Порядка 60 домов остаются в опасной зоне.
- За сутки службы от воды освободили 8 домов и 104 приусадебных участка. В зоне затопления остаётся около 60 домов и порядка 250 приусадебных участков в нескольких районах нашего региона, - подчеркнул глава региона.
На местах работают службы МЧС, специалисты министерства региональной безопасности и администраций муниципалитетов.
Ранее сообщалось, что наиболее напряженная ситуация сохраняется в селах Цветочное и Сибирское Русско-Полянского района. Также в зоне подтопления оказались Омский, Павлоградский и Кормиловский районы. Паводок охватил и ближайшие к Омску территории.