Мост через реку Камышловку закрыли из-за подтопления автомобильной трассы. Официальных комментариев на эту тему пока не поступало.

Мост через реку Камышловку закрыли из-за подтопления автомобильной трассы. Официальных комментариев на эту тему пока не поступало.

Вчера вечером в Омском районе, между Мельничным и Александровской усадьбой, закрыли мост через реку Камышловку. В этом месте установлен знак «Вход запрещен».

– Возвращаясь с дачи домой в город, используйте альтернативные пути объезда, чтобы не пришлось развернуться и ехать обратно искать объезд, – сообщается в группе СНТ «Родник».

Мост перекрыли из-за высокого уровня воды, буквально хлынувшей на дорогу.

Как явствует из ответа Минстроя в соцсетях, пока какие-то инженерные работы на этом участке дороги невозможны.

– На дороге Дружино – Мельничное в районе речки Камышловки на участке наблюдается подтопление. В настоящее время ситуация с паводком находится на контроле специалистов Казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области», – говорится в сообщении сотрудников ведомства. – В настоящее время из-за большого объема воды на дороге инженерные мероприятия предпринять не представляется возможным. После прохождения воды на дорогу выйдут специалисты с обследованием участка. Стоит отметить, что на дороге имеется труба водоотвода, которая находится в рабочем состоянии.

Аналогичная ситуация в районе станции Петрушенко, где находятся дачи омичей, к которой также перекрыли дорогу. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

На сегодняшний день от паводка пострадали Русско-Полянский, Омский, Павлоградский и Кормиловский районы. Всего затоплены 69 домов и 175 приусадебных участков. Наиболее непростая ситуация в селах Сибирское и Цветочное Русско-Полянского района, где подтоплены 59 домов.